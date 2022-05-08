Готуємо евакуацію з «Азовсталі» поранених та медиків, не втрачаємо надію вивести наших військових, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні подякував командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй, які допомогли провести перший етап евакуаційної місії з «Азовсталі» — з Маріуполя вдалося врятувати понад 300 жінок та дітей.

«Фактично ми вивели цивільних із „Азовсталі“. І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії — поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо», — сказав президент, відзначивши, що йде щоденний пошук дипломатичного варіанту, який може спрацювати.

Він додав, що триває й робота щодо гуманітарних коридорів для всіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів.

Зеленсткий також розповів про нараду, де, насамперед, розглядалися питання щодо подолання дефіциту пального, що виник після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі: «Ключове завдання для урядовців — пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно».

За словами президента, робиться все, щоб держава виконувала всі соціальні зобов'язання попри дефіцит бюджету та свідоме руйнування російською армією нашої економіки.

«Предметно обговорили й підготовку Плану відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання. Але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо», — додав він.

Раніше Зеленський заявляв, що першим кроком для розблокування переговорів із росією може стати відведення військ рф до позицій станом до 24 лютого. При цьому не повинно йтися про жодні поступки ворогові стосовно території нашої країни, або життя українців

Фото Офісу президента

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