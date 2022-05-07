Відомий український волонтер Мирослав Гай нагадав українцям, що розслаблятись не варто, і розказав, чого чекати далі від російської армії. А ще попросив вірити у наших бійців, які вміють воювати ефективно та безкомпромісно.

«Про 9 травня. Що буде? Світова війна? Мобілізація в рф? Атака на Київ? Ядерний удар?

Друзі, не сакралізуйте дати. На 9 травня буде фашистський парад на московії зі знаками дивізій Вермахта Z та V. Продовжиться війна, — вважає Мирослав Гай. — Світова війна іде вже багато років, а для новітньої України майже 9 років і ще буде йти. І вона давно вже світова, просто світ не хотів це визнавати. А Україна бореться з рашистською імперією вже років 400. Мобілізацію в рф проводять постійно і таємно, як і ми. Київ як столиця та центр прийняття рішень постійно під ударом. Це волога мрія путіна, забрати лавру та Alma Mater всієї України-Русі. Путін вагається між ядерним ударом по Києву і славою нехриста, що зруйнував головні святині Києво-Печерської лаври. До речі, впевнений, що монахи фсб рф вже усі мощі Муромця, Довгорукого та цінності вивезли у рф, а на їх місці лежать підробки. Якщо ні, то хай СБУ займається.

Ядерний удар — він високоімовірний. Бо, по-перше, у рф іншого варіанту немає виграти війну, а по-друге, вони до нього готувалися весь час внутрішньо, юридично, документально та фактично. Але чи треба боятися ядерного удару? Ви бачили Маріуполь? Він в приблизному стані Хіросіми, тільки в останньому були дерев'яні будинки. РФ і без ядерної зброї нищить усе живе в Україні. Воювати. Валерій Залужний вже показав як це робити ефективно і безкомпромісно. Ми виконуємо його накази і палимо танки, сушки, створюємо нові підрозділи… Населенню треба пояснити собі, що війна іде. І коли ЗСУ та Міністерство оборони каже, що рано повертатися в Київ, то це означає, що рано".

Громадянам, що не виїхали, за словами волонтера, потрібно робити елементарні речі.

«Запаси їжі та води, пального. Мати засоби зв'язку, зокрема радіоприймачі, аптечки на родину, зокрема з індивідуальними ліками. Пройти курси домедичної допомоги, навчитись водити цивільний автотранспорт. Мати телефони усіх аварійних служб та знати їх місце розташування фізично. Бути готовими до евакуації у будь-яку хвилину, та бажано знати, куди евакуюються. Мати дорожні мапи України, рюкзак, ложку, тарілку, чашку, ніж, запальничку та сірники, комплект білизни та теплого одягу по сезону, каримат, ковдру або спальник для усіх членів родини. Ви маєте бути готові до моментального від'їзду і самостійного виживання протягом 5 діб у пішому порядку. Бо машини, навіть власної, може і не бути. Не заведеться після електромагнітного імпульсу.

Все, що я перерахував, це не якісь військові навички, а звичайні туристичні. Просто будьте готові їх застосувати. І тоді ви підвищити свої шанси на виживання і не будете заважати ЗСУ. Ми обов'язково переможемо. Треба лише, аби всі ми були не завадою перемоги, а допомогою".

Нагадаємо, у Європарламенті заявили, що застосування рф ядерної зброї стане оголошенням війни людству.

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