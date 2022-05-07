31.77 / 32.36 33.34 / 34.14
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Противник не зміг досягти успіху на жодному з напрямків, і навіть втратив Циркуни, — Генштаб ЗСУ

18:56 7 травня 2022
Противник не зміг досягти успіху на жодному з напрямків, і навіть втратив Циркуни,&nbsp;— Генштаб ЗСУ

На сімдесят третю добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню ворог втратив контроль над важливим населеним пунктом на Харківському напрямку — селищем Циркуни, хоча зосередив всі зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк, а на Маріупольському — продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу «Азовсталь». За підтримки вогню артилерії та танків там тривають ворожі штурмові дії.

В той же час підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно завдали вогневого ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції.

В цілому окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації. І така інформація надходить майже з усіх фронтів.

Нагадаємо, окупанти винаходять все більше методів, аби уникнути бойового зіткнення з українськими військовими.

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Білик

«Мені жити ніде, а ти співатимеш мою пісню?»: Ірина Білик у сльозах висловилася про колишню дружбу з путіністом Кіркоровим

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Анатолій Бишовець

«Я розчарований тим, на що перетворилася Україна»: легенда київського «Динамо» став «адвокатом» Тимощука

зелений борщ

Стародавній рецепт зеленого борщу — смачно та дуже корисно

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.