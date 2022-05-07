Противник не зміг досягти успіху на жодному з напрямків, і навіть втратив Циркуни, — Генштаб ЗСУ

На сімдесят третю добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню ворог втратив контроль над важливим населеним пунктом на Харківському напрямку — селищем Циркуни, хоча зосередив всі зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк, а на Маріупольському — продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу «Азовсталь». За підтримки вогню артилерії та танків там тривають ворожі штурмові дії.

В той же час підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно завдали вогневого ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції.

В цілому окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації. І така інформація надходить майже з усіх фронтів.

Нагадаємо, окупанти винаходять все більше методів, аби уникнути бойового зіткнення з українськими військовими.

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