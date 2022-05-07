Мав замінити крейсер «москва»: експерт розповів, яка роль призначалася підбитому «Адміралу Макарову»

Фрегат «Адмірал Макаров», який, як повідомляють у ЗМІ, був підбитий поблизу острова Зміїний 6 травня — один з найбільш сучасних кораблів на озброєнні Чорноморського флоту країни-агресора Росії. Він мав виконувати функцію флагмана ЧФ РФ після епохального знищення крейсера «Москва».

Корабель несе на борту вісім ракет класу «Калібр», розповів військовий експерт Владислав Селезньов, пише «Обозреватель».

«Після того, як українські ракетники знищили ракетний гвардійський крейсер «Москва», на роль флагманського корабля було призначено «Адмірал Макаров», — повідомив експерт.

За словами Селезньова, «Адмірал Макаров» був поставлений на озброєння у 2014 році і фактично є одним із найновіших кораблів окупанта. На його борту знаходяться ракети «Калібр» — «висока зброя, яку РФ зараз активно застосовує при веденні вогню по об'єктах цивільної та військової інфраструктури нашої країни».

«Я не знаю, який ступінь пошкоджень, але щиро сподіваюся, що наші хлопці відпрацювали настільки добре, що корабель якщо й не затоне, то принаймні буде пошкоджений критично і в найближчій перспективі не зможе брати участь у бойових діях проти України» , — заявив експерт.

Водночас він зазначив, що українська армія гостро потребує винищувачів. Зокрема це дозволило б знищити російські військові літаки, які прикривали територію над місцем, де знаходився підбитий «Адмірал Макаров».

«Були б у нас у достатній кількості сучасні винищувачі, відпрацювала б наша авіація, і літаки окупантів були б знищені. Поки що такої технічної можливості у нас немає», — констатував Селезньов.

Нагадаємо, у Білому домі приурочили до 9 травня підписання закону про ленд-ліз для України, відповідно до якого США зможуть протягом двох років постачати зброю та іншу допомогу Україні за спрощеною процедурою без стандартних бюрократичних процедур. Так, американський президент може уповноважити уряд надавати у позику або давати в оренду засоби оборони — танки, зенітну зброю, боєприпаси, артилерію та сучасні безпілотники.

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