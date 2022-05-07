Засипають пісок у бак, щоб танк не завівся: стали відомі «лайфхаки» окупантів, які намагаються уникнути битв в Україні

Росіяни, що воюють проти України, придумали власні лайфхаки, аби не померти на війні. Для цього треба насипати піску у пальне — щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки — просто послати російського командира за напрямом корабля. Цими лайфхаками окупанти охоче діляться між собою. Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.

«Бойцы песок сипят в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…» – говорить російський загарбник своєму товаришу.

Той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши «ні» у відповідь, замислюється на повторенням «лайфхаку» у власному підрозділі.

Як повідомили в СБУ, підрозділи окупантів охоплені панікою і жалкують, що приїхали на війну в Україну. Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают», — скаржиться росіянин своїй матері.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

«Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету», — резюмує окупант.

Звісно, він правий: ЗСУ виконує свою роботу «на відмінно», і уникнути покарання за вторгнення на нашу землю навряд чи вдасться. Уже понад 25 тисяч ворожих загарбників заплатили за це своїм життям.

Раніше було опубліковано відео, як українські воїни майстерно знищили САУ росіян.

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