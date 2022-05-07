31.77 / 32.35 33.33 / 34.13
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Засипають пісок у бак, щоб танк не завівся: стали відомі «лайфхаки» окупантів, які намагаються уникнути битв в Україні

16:56 7 травня 2022
Танк

Росіяни, що воюють проти України, придумали власні лайфхаки, аби не померти на війні. Для цього треба насипати піску у пальне — щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки — просто послати російського командира за напрямом корабля. Цими лайфхаками окупанти охоче діляться між собою. Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.

 

«Бойцы песок сипят в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…» – говорить російський загарбник своєму товаришу.

Той здивовано перепитує, чи не карають за таку поведінку. І почувши «ні» у відповідь, замислюється на повторенням «лайфхаку» у власному підрозділі.

Як повідомили в СБУ, підрозділи окупантів охоплені панікою і жалкують, що приїхали на війну в Україну. Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

 

«Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают», — скаржиться росіянин своїй матері.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

«Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету», — резюмує окупант.

Звісно, він правий: ЗСУ виконує свою роботу «на відмінно», і уникнути покарання за вторгнення на нашу землю навряд чи вдасться. Уже понад 25 тисяч ворожих загарбників заплатили за це своїм життям.

Раніше було опубліковано відео, як українські воїни майстерно знищили САУ росіян.

6

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Білик

«Мені жити ніде, а ти співатимеш мою пісню?»: Ірина Білик у сльозах висловилася про колишню дружбу з путіністом Кіркоровим

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

«Бий своїх»: військові путіна обстріляли три області України та територію Росії

«Бий своїх, щоб чужі боялися»: військові путіна обстріляли три області України та територію росії

Анатолій Бишовець

«Я розчарований тим, на що перетворилася Україна»: легенда київського «Динамо» став «адвокатом» Тимощука

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.