«Коломийський борщ»: як нагодувати бійців домашньою їжею швидкого приготування

Наших найхоробріших у світі воїнів треба годувати домашньою їжею. Саме таку мету поставили перед собою волонтери з міста Коломия, створивши групу під назвою «Коломийський борщ». Ось що розповіла «ФАКТАМ» одна з організаторів проєкту Ганна Янковець.

— З перших днів вторгнення загарбників я й моя подруга Олеся Яворська почали думати, чим зможемо допомагати фронту, бо зараз не можна сидіти просто так і чогось чекати. Виникла ідея готувати хлопцям смачну, якісну, корисну їжу швидкого приготування. Унікальність нашої технології в тому, що наші борщі та супи варити не треба, бо це не горезвісна хімічна локшина, а повністю натуральний продукт. Робимо як для своїх дітей — з теплом і любов’ю.

Що таке «коломийський борщ»? Сушимо всі інгредієнти, потім розфасовуємо їх (упакування вакуумне) разом з томатною пастою. Все, що потім необхідно зробити нашим захисникам, — висипати пакет у каструлю, залити окропом та почекати 10 хвилин.

"Все, що потім необхідно зробити нашим захисникам, - висипати пакет у каструлю, залити окропом та почекати 10 хвилин", - кажуть волонтери з Коломиї

Щодо супів, їх у нас два види. Нам вдалося повністю відтворити автентичний склад грузинського супу-харчо: відварений рис, засмажка з моркви й цибулі, подрібнені ковбаски, волоські горіхи, спеції. Заливаєте суху суміш і томатну пасту окропом на 15 хвилин — і пряний насичений суп готовий. На смак божественно! Всі, хто полюбляє гострі страви, просто в захваті.

Але фаворит вподобань нашої команди — коломийський кукурудзяний суп. Він смачний, як у бабусі, тому ми назвали його «бабусин суп». Там теж все натуральне: сушена картопля й сухі кукурудзяні пластівці (ніхто не вірить, що у складі є кукурудза), суха засмажка з моркви й цибулі, велика порція сухих ковбасок, зелень, натуральні спеції. Тобто все, що поклала б у найкращий суп для онуків бабуся. Ця суміш зберігається три місяці без холодильника, тому що у пакеті немає вологи й повітря.

"Усі кажуть: "Дівчата, ви такий супер продукт зробили", - розповіла Ганна Янковець

Зараз ми можемо робити 500 пакетів борщів і 200 пакетів супів за добу. Один пакет борщу — це 2,3 літра гарячого продукту, супчик — десь 1,8 літра.

Майже місяць ми працювали, як то кажуть, на ентузіазмі. А тепер пробуємо перетворити це на соціальний бізнес. З чим ми стикнулися? Стало менше надходжень грошей. Пожертви були більш-менш активні до середини квітня, а потім у людей виснажилися ресурси й всі втомилися, це природно. Сьогодні грошей залишилося на тиждень праці. Тому зараз шукаємо тих, хто готовий наші борщі купувати по собівартості. Тобто по суті оплачувати інгредієнти (закуповуємо сушені інгредієнти у коломийських господинь, багато людей долучилося до цього) і працю. Бо то дуже кропітка робота.

"Робимо борщі як для своїх дітей – з теплом і любов’ю", - розповіла Ганна Янковець

Собівартість пакету борщу — 150 гривень (порція десь 22 гривні), пакету кукурудзяного супчику — 90 гривень, пакету супу-харчо — 100 гривень. Це з урахуванням ціни овочів, витрат електроенергії на сушку, праці по подрібненню та фасуванню. У нас багато друзів і знайомих на фронті. Деякі кажуть: «Ми їмо те, що привозять волонтери, і те, що дають місцеві мешканці». Ми пропонували купувати сухі борщі по собівартості тим, хто займається системним забезпеченням фронту, але нам відповіли: «У нас немає потреби в вашому харчуванні». Дивно, бо ті, кому передаємо пакети через волонтерів, кажуть, що потреба є.

Майже все, що зробили, а це на сьогодні понад 10 тисяч пакетів, віддали безоплатно. Зараз перед нами складний вибір — або треба дуже швидко знайти системне джерело збуту, або просто запакувати залишки та закритися. Усі кажуть: «Дівчата, ви такий супер продукт зробили. У вас такий смачний борщ. Це наше українське, це патріотично». Але не бачимо готовності цей продукт купувати.

Взагалі ми прагнемо досягти три важливі цілі.

1. Нагодувати бійців ЗСУ, тероборони та людей, які опинилися в складних умовах.

2. Надати робочі місця й виплачувати заробітну плату тим, хто готує ці борщі. Сьогодні у нашій групі понад 80 осіб. Серед нас переселенці (я сама зараз приїхала з Києва, а до 2014 року мешкала в Донецьку), багато місцевих, які втратили роботу з початком вторгнення.

3. Сплачувати всі податки, щоб допомогти економіці України вистояти.

Тому пропонуємо за можливістю підтримати проєкт.

Реквізити для допомоги:

карта ПриватБанку: 5168 7456 0989 1186 (Олеся Яворська);

для міжнародних переказів: PayPal — [email protected] (Olesia Yavorska);

міжнародний банк: LT51 3250 0160 5758 6052 (Revolut ID: @hryhorapy5; для SWIFT-переказів: Hryhorii Probytiuk, SWIFT-код банку: REVOLT21).

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