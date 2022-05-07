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Україна

Парад у Севастополі: окупанти 9 травня не зможуть вивести у море флот

14:35 7 травня 2022
крейсер Москва

5 травня окупанти оголосили про проведення «параду перемоги» у Севастополі лише на суходолі, без урочистого шикування та проходження у бухті кораблів Чорноморського флоту агресора. Це пояснюється тим, що «кораблі наразі мають інші завдання».

«Агресор не визнає власних втрат у корабельній групі, крім крейсера „Москва“, знищення якого було приховати просто неможливо. Навіть знищений крейсер наразі окупанти відносять до нібито „нещасного випадку“, — кажуть в Асоціації реінтеграції Криму. - За таких умов знищення та пошкодження великих десантних кораблів агресора у Бердянську, враження фрегату та катеру на повітряній подушці біля Одеси, що відбулися ще в березні, російська пропаганда не коментує. Втім, у травні 2022 року корабельна група Чорноморського флоту зазнала нових втрат, і це не лише два швидкі катери типу „Раптор“ біля острова Зміїний, а також окупаційна група російських десантників на острові».

Наразі відомо про враження ракетою російського фрегата типу «Буревісник» біля острова Зміїний, до цього корабля була направлена «рятувальна група» з Севастополя. Фактично як випливає з відкритих джерел, корабельне угрупування агресора тепер змушене оперувати у районі острову Зміїний, де воно об’єктивно знаходиться у зоні постійного ураження.

Читайте також: На парад піти буде нікому: ЗСУ ліквідували понад 25 тисяч російських окупантів

На фото: крейсер «Москва», що тоне

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