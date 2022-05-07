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Україна

Не гірше «серіалу Чорнобаївка»: ЗСУ знищили черговий корабель рашистів біля острова Зміїний (відео)

13:32 7 травня 2022
Ліквідація росіян

Підло напавши на початку війни на острів Зміїний, росіяни навіть не підозрювали, що дана локація стане для них номінальною: після крейсера «Москва» слідом за «російським військовим кораблем» отруюються й інші судна і суденця росіян, що брали участь у захопленні. Про черговий успіх українських десантників на цій ділянці фронту розповіли в Оперативному командуванні «Південь».

«Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення „Ласкаво просимо до пекла!“, вражає. Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків… А Зміїний — не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд за кількістю та масштабами! Адже він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення», — йдеться у повідомленні.

У ролику показано, як оператор безпілотника ретельно прицілюється по судну, а потім натискає на кнопку «Пуск».

В результаті пострілу корабель охоплює полум'я, і він спалахує яскравою свічкою.

Але оператор робить другий постріл — «контрольний», і вже можна не сумніватися, що російське «корито», що несе смерть, вирушить на морське дно, склавши компанію крейсеру «москва».

На думку читачів сторінки, потоплене суденце — десантний катер «Серна», призначений для висадки на берег військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту із озброєнням (92 особи) з високою швидкістю 30 вузлів.

Тепер вся вказана техніка разом із екіпажем та десантниками зможе загрожувати хіба що мешканцям морських глибин.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно біля острова Зміїний у Чорному морі горів російський фрегат.

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