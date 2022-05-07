На парад піти буде нікому: ЗСУ ліквідували понад 25 тисяч російських окупантів

Поки біснуватий кремлівський фюрер володимир путін готує «грандіозний» парад перемоги, присвячений своїм «успіхам» в Україні, ЗСУ продовжують методично відправляти на той світ його війська, які заплямували честь мундира вбивствами мирних жителів та безжальним знищенням наших міст.

Так, з початку війни Росії проти України наші захисники ліквідували вже 25100 солдатів рф, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом втрати склали:

Особового складу — 25 100 (+200) осіб.

Танків — 1122 (+12) одиниць.

Бойових броньованих машин — 2713 (+27) одиниць.

Артилерійських систем — 509 (+7) одиниць.

РСЗВ — 172 (+1) одиниця.

Засобів ППО — 84 (+1) одиниці.

Літаків — 199 (+0) одиниць.

Гелікоптерів — 155 (+0) одиниць.

Автомобільної техніки та автоцистерн — 1934 (+8) одиниць.

Кораблів/катерів — 11 (+0) одиниць.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 341 (+17).

Спеціальної техніки — 38.

Крилатих ракет — 90 (+1).

Уточнюється, що найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

Нагадаємо, що днями в Україні з'явилася програма для iPhone, що відображає актуальну статистику втрат російських окупантів в онлайн-режимі, яку можна виводити на робочий стіл за допомогою віджету.

Додаток випущений компанією Alty за підтримки Генерального штабу Збройних Сил України та отримав назву «Російський корабель іди нах@й». Версія для Android-пристроїв очікується пізніше.

Як писали «ФАКТИ», раніше з'явилося відео, як українські воїни майстерно знищили САУ російських загарбників.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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