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Україна

На парад піти буде нікому: ЗСУ ліквідували понад 25 тисяч російських окупантів

12:59 7 травня 2022
Втрати росіян

Поки біснуватий кремлівський фюрер володимир путін готує «грандіозний» парад перемоги, присвячений своїм «успіхам» в Україні, ЗСУ продовжують методично відправляти на той світ його війська, які заплямували честь мундира вбивствами мирних жителів та безжальним знищенням наших міст.

Так, з початку війни Росії проти України наші захисники ліквідували вже 25100 солдатів рф, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом втрати склали:
Особового складу — 25 100 (+200) осіб.
Танків — 1122 (+12) одиниць.
Бойових броньованих машин — 2713 (+27) одиниць.
Артилерійських систем — 509 (+7) одиниць.
РСЗВ — 172 (+1) одиниця.
Засобів ППО — 84 (+1) одиниці.
Літаків — 199 (+0) одиниць.
Гелікоптерів — 155 (+0) одиниць.
Автомобільної техніки та автоцистерн — 1934 (+8) одиниць.
Кораблів/катерів — 11 (+0) одиниць.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 341 (+17).
Спеціальної техніки — 38.
Крилатих ракет — 90 (+1).

Уточнюється, що найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

Нагадаємо, що днями в Україні з'явилася програма для iPhone, що відображає актуальну статистику втрат російських окупантів в онлайн-режимі, яку можна виводити на робочий стіл за допомогою віджету.

Додаток випущений компанією Alty за підтримки Генерального штабу Збройних Сил України та отримав назву «Російський корабель іди нах@й». Версія для Android-пристроїв очікується пізніше.

Як писали «ФАКТИ», раніше з'явилося відео, як українські воїни майстерно знищили САУ російських загарбників.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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