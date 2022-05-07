Найменший заручник путіна: з «Азовсталі» евакуювали піврічну дитину, яка провела третину життя в окупації

Під час евакуації із заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивезти маленького Свята, якому зараз півроку і який був наймолодшим заручником маріупольських бункерів.

З урахуванням кількості прожитого часу Свят провів третину свого життя в окупації, під час якої зіткнувся з авіаударами, обстрілами ракетами та артилерією, пише ТСН .



Малюк не голодував лише тому, що дорослі шукали цукор по руїнах та домішували йому в молоко.

Свят разом з мамою Ганною вперше за два місяці спали на справжньому ліжку, та ще й на білих простирадлах. У Маріуполі вони влаштували собі спальне місце з пінопласту, яке було дуже жорстким і від якого залишалися синці на спині. Ганна жартує про себе — одночасно стала телезіркою та бездомною. Це зараз вони у готельному номері на березі Дніпра, а ще кілька днів до цього інтерв'ю не могла змусити себе повірити, що вибереться з бункера «Азовсталі».

Про Ганну та її сина з синьо-жовтою пустушкою, які знаходяться серед тих, хто виживає під масованим бомбардуванням Маріуполя, світ дізнався з відео, знятого полком «Азов».

Ані 24 роки, вона все життя прожила в Маріуполі. Любить співати, працювала викладачкою іноземних мов. Їхній будинок на лівому березі міста, кажуть, згорів — від колишнього життя залишилося мало. Жінка розповідає, що за час перебування у бункері втратила з десяток кілограмів і дуже боялася, що дитина голодуватиме. Дідусь маленького Святослава Олег, щоб сім'я вижила, полював за паливом та шукав їжу по шафках працівників «Азовсталі».

Самому Святославу багато речей в новинку: наприклад, він уперше спробував на смак банан, а також побачив за вікном зелені рослини.

Попереду у хлопчика велика подорож у справжнє життя з безліччю непередбачених поворотів долі, але мама малюка певна — вони з дитиною впораються з усіма труднощами.

Нагадаємо, що місто Маріуполь, яке зруйноване на 95%, знаходиться в блокаді російських окупантів з 1 березня, але взяти його повністю під контроль ворогові не вдається.

Фото Facebook Ірини Верещук

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