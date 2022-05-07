Порушення правил військового обліку: яка передбачається відповідальність та як її оскаржити

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про загальну мобілізацію військовозобовʼязаних. За ухилення чи порушення правил мобілізації чинне законодавство визначає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Адвокат Ілля Воробйов пояснив, що передбачає адміністративна:

— Стаття 210 КУпАП передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема, за те, що не став вчасно на облік). За це штраф — від 510 до 850 грн. За повторне порушення протягом року, а також вчинення його в особливий період штраф зростає до 1700 грн. Стаття 210−1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наприклад, неявка за повісткою про первинний виклик до військкомату. За вчинення правопорушення вперше штраф для:

громадян — від 1700 грн до 3400 грн;

посадовців — від 3400 грн до 5100 грн.

За скоєння повторно протягом року, в особливий період штраф для:

громадян — від 3400 грн до 5100 грн;

посадовців — від 5100 грн до 8500 грн.

Національна поліція у встановленому законом порядку зобов’язана за зверненнями доставити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Центрального управління або регіональних органів СБУ таких осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210−1 КУпАП (ч. 3 ст. 38 ЗУ «Про військовий обовʼязок і військову службу»). Стаття 211 КУпАП передбачає відповідальність за псування військово-облікових документів чи втрату з необережності. Тобто йдеться про недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних). За таке порушення штраф — від 510 грн до 850 грн.

За повторне порушення протягом року, за яке людина вже отримала адміністративне стягнення, а також скоєння в особливий період — штраф від 850 грн до 1700 грн.

— А хто може розглядати справи та виносити постанови?

— Такі категорії справ розглядають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ або СЗРУ). Розглядати справи про адміністративні правопорушення і штрафувати мають право лише керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

— Чи можна оскаржити?

— Так, і це бажано робити. Бо неодноразове притягнення до адміністративної відповідальності може перерости в кримінальну. Для оскарження вам необхідно звернутися з позовною заявою до місцевого суду. У заяві слід просити скасувати постанову про адміністративне правопорушення за відповідною статтею, а справу — закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

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