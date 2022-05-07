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Абрамович продав «Челсі»: кому дістався колишній клуб Шевченка

11:04 7 травня 2022
Роман Абрамович

Мільярдер Роман Абрамович, котрий потрапив під санкції уряду Великобританії та Євросоюзу, за 4,25 млрд фунтів стерлінгів (5,24 млрд доларів) продав лондонський футбольний клуб «Челсі», яким росіянин володів з 2003 року. Пресслужба «аристократів» опублікувала офіційну заяву, в якій підтвердила придбання клубу консорціумом на чолі з американським бізнесменом Тоддом Белі за підтримки Clearlake Capital.

«Футбольний клуб «Челсі» може підтвердити, що погоджено умови придбання клубу новою групою власників на чолі з Тоддом Белі (співвласник бейсбольного клубу «Лос-Анджелес Доджерс» та клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». — Авт.), Clearlake Capital (інвестиційна компанія. — Авт.), Марком Уолтером (американський бізнесмен. — Авт.) і Хансйоргом Віссом (швейцарський бізнесмен. — Авт.), — йдеться у заяві. — Із загальної суми 2,5 млрд фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, і ці кошти будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великій Британії з метою пожертвувати їх у повному обсязі на благодійні цілі. Для переказу коштів із замороженого рахунку знадобиться схвалення уряду Великобританії.

Крім того, нові власники вкладуть 1,75 млрд фунтів стерлінгів у додаткові витрати на благо клубу. Це будуть інвестиції в арену «Стемфорд Брідж», академію, жіночу команду та її стадіон «Кінгсмедоу», а також подальше фінансування фонду «Челсі».

Американський мільярдер Тодд Белі

Очікується, що угоду буде повністю завершено наприкінці травня.

Нагадаємо, що раніше 55-річний Роман Абрамович заявив, що кошти від продажу «Челсі» будуть передані до спеціального благодійного фонду, звідки підуть на допомогу жертвам війни в Україні.

Як відомо, цього сезону «Челсі» виграв клубний чемпіонат світу, а в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги посідає третє місце. У Лізі чемпіонів команда Томаса Тухеля дійшла до чвертьфіналу, де поступилася «Реалу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головного тренера «Челсі» Томаса Тухеля покинула дружина-журналістка після 13 років шлюбу.

Фото ФК «Челсі»

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