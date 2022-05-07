«Просто шедевр»: українські воїни майстерно знищили САУ рашистів (відео)
Поки ворог робить ставку на збільшення чисельності своїх військ та застарілого озброєння, українські військові продовжують методично та майстерно знищувати окупантів.
Один із епізодів такого дійства показав у своєму youtube-каналі журналіст Юрій Бутусов.
Він розмістив ролик, у якому показав, як самохідна артилерійська установка (САУ) російських фашистів намагається маневрувати на місцевості, щоб завдати удару нашим військовим.
Але її помічає безпілотник «Байрактар» та передає дані українським військовим.
Проходить лише кілька секунд, і бійці ЗСУ завдають потужного удару, після якого російська «самохідка» перетворюється на купу металобрухту, що вивергає стовп диму.
«Шедевр, пацани ви супер, дякую за самовіддану роботу. Слава моїй Україні!» — пишуть натхненні читачі сторінки головного редактора видання «Цензор.Нет».
Нагадаємо, раніше радник голови МВС Антон Геращенко надихнув українців відео потужної роботи з ворога української установки залпового вогню «Ураган».
Фото Генштабу ЗСУ449
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