31.58 / 32.17 33.09 / 33.92
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ позбавляють «кремлівського фюрера» шансів святкувати «День перемоги»: за добу знищено масу військової техніки ворога

8:43 7 травня 2022
Танковий бій

На початок сімдесят третьої доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню найбільш активні бойові дії тривають на Харківщині, де в районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали 3 автомобільні мости з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів Сил оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціям наших військ, а в місті Маріуполь — продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі комбінату «Азовсталь». Втім, штурмові дії ворога з метою взяття під контроль території заводу поки не досягли очікуваного успіху.

У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника, а підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ — уражено 14 БпЛА типу «Орлан».

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, автомобіль та 3 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія вже використала проти України 2014 ракет, також зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків в українському небі.

581

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Білик

«Мені жити ніде, а ти співатимеш мою пісню?»: Ірина Білик у сльозах висловилася про колишню дружбу з путіністом Кіркоровим

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Анатолій Бишовець

«Я розчарований тим, на що перетворилася Україна»: легенда київського «Динамо» став «адвокатом» Тимощука

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд&nbsp;— урожаєм завалює (відео)

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд — урожаєм завалює (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.