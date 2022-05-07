ЗСУ позбавляють «кремлівського фюрера» шансів святкувати «День перемоги»: за добу знищено масу військової техніки ворога

На початок сімдесят третьої доби героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню найбільш активні бойові дії тривають на Харківщині, де в районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали 3 автомобільні мости з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів Сил оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціям наших військ, а в місті Маріуполь — продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі комбінату «Азовсталь». Втім, штурмові дії ворога з метою взяття під контроль території заводу поки не досягли очікуваного успіху.

У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника, а підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ — уражено 14 БпЛА типу «Орлан».

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, автомобіль та 3 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія вже використала проти України 2014 ракет, також зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків в українському небі.

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