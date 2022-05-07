«Я не президент міні-України»: Зеленський назвав головну умову для розблокування переговорів з рф

Президент Володимир Зеленський упевнений, що першим кроком для розблокування переговорів із росією є відведення російських військ до позицій станом до 24 лютого.

При цьому не повинно йтися про жодні поступки ворогові території нашої країни, або життя українців, заявив глава держави у своєму зверненні.

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«Щоб нам нормально почати говорити, треба відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення — до 24 лютого. Їм треба відійти на ті тимчасові контактні лінії чи розмежувальні лінії, та відійти туди військами», — сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що, незважаючи на те, що росія руйнує «всі наші мости», ще не всі шанси для переговорів вичерпані — але про жодні територіальні поступки російському ворогові не може йтися.

«Мене обирав народ України як президента України, а не як президента міні-України», — наголосив глава держави.

Також президент закликав українців найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема, ракетні та авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян — і особливо у ці дні — не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватись розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, яка є у містах та громадах», — наголосив Зеленський.

«Обов'язково дотримуйтесь, будь ласка, заборон на відвідування лісів у тій місцевості, які були окуповані. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, що залишилися після російських військових», — додав президент.

Нагадаємо, раніше про цю ж небезпеку українців попередив і знаменитий телемандрівник Дмитро Комаров, який став волонтером.

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