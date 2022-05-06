Президент України підписав закон, який стосується спрощення процедури отримання статусу безробітного та призначення держдопомоги таким людям.

Як повідомляє перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, новий закон передбачає:

Спрощення процедури надання статусу безробітного та призначення допомоги з безробіття. Усім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з 1-го дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога з безробіття.

Відвідувати центр зайнятості особисто не обов’язково — достатньо підтвердити свій статус телефоном, за допомогою месенджера, електронної пошти тощо.

Люди, які не мали можливості припинити трудові відносини та забрати свою трудову книжку, також зможуть зареєструватися як безробітні за своєю заявою. Одночасно Держслужба зайнятості інформує про це роботодавця, Пенсійний фонд та Податкову службу, а дані про трудовий стаж отримує в державних реєстрах.

Роботодавці матимуть додаткові економічні стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

ВПО, які захочуть розпочати власний бізнес, отримають фінансову допомогу від держави.

Вдосконалена програма надання допомоги по частковому безробіттю. Вона пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг).

Для роботодавців спрощується можливість отримати або продовжити дію дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Документи надсилатимуть Держслужбі зайнятості будь-яким зручним способом. Виключення становитимуть громадяни рф та білорусі — тут потрібно погодження СБУ.

Раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» з'явилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб — є можливість не лише оформити такий статус, але й подати заявку на виплати від держави — 2 тисячі гривень на місяць на одну дорослу та 3 тисячі гривень на дитину.

Фото Pixabay

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