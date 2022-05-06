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Україна

Можна відразу зливати дані росіянам: МВС розкритикували за плани відновити відеофіксацію порушень правил дорожнього руху

19:14 6 травня 2022
Відеофіксація порушення швидкісного режиму

Інженер-програміст Іван Сорочан розкритикував плани МВС відновити на дорогах роботу камер відеоспостережень, що фіксують порушення правил дорожнього руху.

«Навіщо ці напівзаходи? Пропоную МВС України відразу прямо зливати дані про переміщення військ та техніки росіянам. До більшості камер доступ мають всі кому не ліньки. А якщо і не мають, то матимуть за годину-другу», — написав він у соцмережах.

Він також навів слова спікера ІТ-спільноти «Український кібер-альянс» Шона Таусенда на цю тему.

Раніше Андрій Баранович (Шон Таусенд), реагуючи на кібератаку на державні сайти, в тому числі й «Дію» напередодні широкомасштабного вторгнення росії в Україну, заявляв, що якщо дані українців, що злиті у мережу, дуже схожі на справжні.

Фото mvs.gov.ua

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