Ще 41 українця, включаючи 11 жінок, звільнено з полону рашистів 6 травня, — Верещук

До 324 українців, яких вдалося раніше визволити з російського полону, додався ще 41 співвітчизник.

Як повідомила віце-прем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, 6 травня під час десятого обміну було звільнено 28 військових та 13 цивільних, включаючи 11 жінок.

«Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України» , — додала віце-прем'єрка.

Нагадаємо, що під час дев'ятого обміну полоненими було звільнено сімох цивільних та сімох військовослужбовців, у тому числі й жінку-військову на п'ятому місяці вагітності. Ірина Верещук розповідала, що українок противник відпускає насилу.

Фото Ірини Верещук із соціальних мереж

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