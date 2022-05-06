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Україна

Курс навчання новобранців — чотири дні: рашисти терміново поповнюють втрати на фронті строковиками, — розвідка

18:02 6 травня 2022
Російські солдати

Хоч в росії і заявляють, що не відправляють строковиків на війну в Україні, але такі випадки далеко не поодинокі. Наприклад, строковиком був матрос з фрегата «Москва», який нещодавно «зник безвісти» після «надзвичайної ситуації» і затолення корабля у Чорному морі.

Тим часом в українській розвідці повідомляють, що через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви «живої сили»: «Встановлено, що у складі 217 повітряно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби. Наразі 98 дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області».

При цьому в ГУР Міноборони України відзначають неабиякий поспіх у питанні відновлення втрат противника. Так, новобранці 8 армії південного військового округу проходять 4-денний курс підготовки, потім прямують на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України.

«Водночас частішають випадки дезертирства. Так, в селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців росії, які не захотіли вступати у бойові дії з українською армією і залишили місце дислокації підрозділу», — додали у розвідці.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив дані західних розвідок, заявивши, що 9 травня путін може оголосити війну Україні. Зміна «спецоперації» на «війну» дозволить оголосити в росії мобілізацію.

Фото ГУР Міноборони України

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