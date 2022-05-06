путін готується оголосити війну Україні 9 травня: Шмигаль підтвердив дані західної розвідки

У міру наближення «скаральної» для росіян дати — 9 травня, з'являються різні версії того, на який черговий крок може зважитися путін. Серед сценаріїв називається можлива атака росії на Молдову, а також оголошення війни Україні, що дозволить розпочати в країні-агресорі мобілізацію.

Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, посилаючись на дані розвідок союзників, заявив, що 9 травня росія таки може оголосити Україні війну — в рф агресію все ще називають «спецоперацією». До речі, прессекретар путіна Дмитро Пєсков називав чутки про оголошення війни «нісенітницею». Втім, офіційні особи росії робили схожі заяви й напередодні широкомасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

За словами Шмигаля, такий сценарій обговорюється у «вищому політичному керівництві», проте Україна продовжить боротьбу до перемоги над окупантом.

Ексклюзивний матеріал «Про новий фронт у Молдові і чому Росія не оголосить повну мобілізацію — розповів військовий експерт Олег Жданов» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Дениса Шмигаля із соцмереж

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