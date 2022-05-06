Наразі швидше та дешевше: у «Дії» з'явилася нова послуга для ФОПів
Підприємцям в «Дії», де можна також подати заявку щодо зруйнованого чи пошкодженого під час бойових дій житла, дозволили на порталі вносити зміни до прізвища, ім'я та по-батькові й місцеперебування ФОП.
Як повідомляють у «Дії», раніше послуга була доступна тільки офлайн і коштувала 250 грн. Наразі її можна отримати дистанційно, це коштуватиме 190 гривень.
Щоб отримати послугу, потрібно:
- Увійти на портал «Дія» або зареєструватися.
- Натиснути «Послуги», далі «Підприємництво» та «Внесення змін про ФОП».
- Внести потрібні зміни в інформацію, яку «Дія» підтягне з реєстру.
- Уважно прочитати заяву з оновленими даними та підписати її за допомогою КЕП.
- Сплатити 190 грн карткою, PrivatPay чи Google Pay.
«Статус послуги можна переглянути в особистому кабінеті на порталі, а про результат ми повідомимо вас листом на електронну пошту», — додали в «Дії».
Нагадаємо, що раніше у «Дії» з'явилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб — на порталі дозволили не лише оформити статус ВПО, а й отримати виплати від держави
Фото Pixabay102
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