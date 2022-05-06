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Наразі швидше та дешевше: у «Дії» з'явилася нова послуга для ФОПів

17:19 6 травня 2022
Комп&#39;ютер

Підприємцям в «Дії», де можна також подати заявку щодо зруйнованого чи пошкодженого під час бойових дій житла, дозволили на порталі вносити зміни до прізвища, ім'я та по-батькові й місцеперебування ФОП.

Як повідомляють у «Дії», раніше послуга була доступна тільки офлайн і коштувала 250 грн. Наразі її можна отримати дистанційно, це коштуватиме 190 гривень.

Щоб отримати послугу, потрібно:

  • Увійти на портал «Дія» або зареєструватися.
  • Натиснути «Послуги», далі «Підприємництво» та «Внесення змін про ФОП».
  • Внести потрібні зміни в інформацію, яку «Дія» підтягне з реєстру.
  • Уважно прочитати заяву з оновленими даними та підписати її за допомогою КЕП.
  • Сплатити 190 грн карткою, PrivatPay чи Google Pay.

«Статус послуги можна переглянути в особистому кабінеті на порталі, а про результат ми повідомимо вас листом на електронну пошту», — додали в «Дії».

Нагадаємо, що раніше у «Дії» з'явилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб — на порталі дозволили не лише оформити статус ВПО, а й отримати виплати від держави

Фото Pixabay

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