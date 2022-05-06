Кличко здивував заявою про комендантську годину 9 травня у Києві
Мер Києва Віталій Клчко заявив, що в столиці та області 8−9 травня не запроваджуватимуть комендантську годину, і що в ці дні в місті жодні заходи на плануються.
«Нагадаю, що під час воєнного стану масові заходи заборонені. Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку. Також в ці дні буде посилене патрулювання у місті, охорона громадського порядку», — пише він у соцмережах.
Ймовірно, мер мав на увазі запровадження більш жорсткої коментантської години протягом цих двох днів. Наразі комендантська година триває з 22:00 до 05:00.
Міський голова закликав киян бути уважними і дотримуватися правил безпеки воєнного часу, зазначивши, що наразі масові гуляння чи відпочинкок на природі великими компаніями не на часі. Більш того, відвідувати ліси та лісопаркові зони у столиці та передмісті заборонено — в багатьох із них досі працюють піротехніки.
«Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу слідувати в укриття. В найближчі дні висока вірогідність ракетних обстрілів у всіх регіонах України», — додав він.
Про високий рівень небезпеки пропереджали й у Центрі протидії дезинформації при РНБО: «Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил у разі запровадження комендантської години».
Нагадаємо, що українців попереджали про небезпеку й під час Батьківської суботи, закликаючи за можливості утримуватися від масових відвідин цвинтарів та церков.
Фото Віталія Кличка із соцмереж822
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