Біля острова Зміїний у Чорному морі, де за допомогою американських розвідданих українські війська потопили російський крейсер «Москва», горить російський фрегат.

Про це 6 травня повідомило видання «Думська». За його даними, вибух із подальшим горінням стався на борту російського фрегата проекту 11356Р типу «Буревісник».

Згідно з неофіційною інформацією, корабель вразила українська ракета «Нептун». «Думська» пише, що над місцем події кружляє російська авіація, а з Криму вийшли рятувальні кораблі.

Також видання зазначає, що інформація про спалах на кораблі без вказівки причин у соцмережах з'явилася 5 травня увечері. За добу дані про інцидент підтвердилися. ЗМІ також публікують знімки із супутників, де зафіксовано пожежу на кораблі біля острова Зміїний.

Подібну інформацію оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. Він написав у Телеграм-каналі, що ракетами «Нептун» був підбитий російський фрегат «Адмірал Макаров».

«Фрегат „Адмірал Макаров“ було закладено у лютому 2012-го на суднобудівному заводі „Янтар“ у Калінінграді, спущений на воду у вересні 2015-го. А 2022-го, коли взяв участь у вбивстві українців, вирушив у бік крейсера „Москва“, куди йому й належить!» — написав нардеп.

Також у зведенні Генштабу ЗСУ від 6 травня зазначено, що росія за останню добу війни з Україною втратила ще один військовий корабель чи катер. Але деталі відсутні.

Раніше повідомлялося, що в росії вигадали, як не платити компенсації родичам моряків, які загинули на крейсері «Москва» — їх просто визнали зниклими безвісти.

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