В Україні відзначають День піхоти та день Георгія Побідоносця — покровителя воїнів: історія, вітання та листівки

У п'ятницю, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти — дата була обрана не випадково; саме цього дня у 1648 році козаки перемогли у битві біля Жовтих Вод, що стало першою переможною битвою національної визвольної боротьби під керівництвом Богдана Хмельницького. А ще 6 травня відзначають релігійне свято — День Георгія Побідоносця (Юр'єв день) — одного з покровителів української армії.

День піхоти 6 травня було започатковано указом п'ятого президента України Петра Порошено 19 квітня 2019 року.

Вітаємо всіх захисників та захисниць України, які протистоять ворогові у лавах славних Сухопутних військ ЗСУ!

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Дорогі наші захисники! Залізного здоров'я та сталевої витримки вам, славні піхотинці. Нехай земля горить під ногами ворогів, а ваша зброя ніколи не знає промахів. Все буде Україна!

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З Днем піхоти України,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Та безпечно протікає.

І нехай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

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Вітаємо із Днем піхоти України! Хоробрості, здоров'я, міці та сили, кмітливості та абсолютної впевненості у собі. Повертатеся додому з перемогою!

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Привітав українських військових й командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник, Герой України Олександр Сирський.

У день покровителя воїнів, у Юр'єв день, прийнято молитися за захист від ворогів та здоров'я близьких. Вважалося, що в цей день свариться і поганословитиме, а також бажати іншим зла не можна. Під забороною — користування гострими предметами, наприклад ножицями. Пращури вважали, що у цей день не варто навіть стригтися — волосся може стати слабким.

Нагадаємо, що в Україні День захисників та захисниць України відзначається 14 жовтня — на Покрову.

Фото Генштабу ЗСУ

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