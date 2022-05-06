Ворога зупинено на більшості напрямків, його основні зусилля спрямовані на захоплення Попасної та «Азовсталі», — Генштаб

У Генштабі ЗСУ, де раніше заявили про зрив планів окупантів із захоплення Попасної та Рубіжного, розповіли про найбільш «гарячі» точки на фронті.

«Противник не припиняє наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та створення сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом», — йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова. Проводиться перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів. За даними розвідки, на базі Куп'янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі перебуває до 300 поранених.

На Донецькому та Таврійському напрямах супротивник продовжує вести активні бойові дії. На Лиманському — обстрілює позицій ЗСУ. На Попаснянському напрямі основні зусилля зосередили на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та поновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверск.

У Маріуполі ворог продовжує блокування підрозділів Сил оборони у районі «Азовсталі». В окремих районах за підтримки авіації відновили штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На півночі Херсонщини та Миколаївщини противник продовжує обстрілювати населені пункти, з яких його вибили ЗСУ.



«За добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було вражено п'ятнадцять повітряних цілей: чотирнадцять безпілотних літальних апаратів типу „Орлан“ та один літак. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п'ять одиниць автомобільної техніки противника», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Збройні сили України перейшли до контрнаступних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Фото Генштабу ЗСУ

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter