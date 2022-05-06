«Обстріли і штурм „Азовсталі“ не припиняються. Там багато дітей. Просто уявіть це пекло!», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників благодійного вечора Brave Ukraine, народу України та народу Великобританії, розповівши про масовані удари по Україні, які завдають війська росії, а також про страшну ситуацію в Маріуполі, де окупанти продовжують атакувати «Азовсталь».

За його словами, з початку широкомасштабного вторгнення російська армія використала проти України вже 2014 ракет, зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків в українському небі.

«Кожен із таких прильотів — це загибель наших людей, це руйнація нашої інфраструктури. Якщо взяти лише медичну інфраструктуру, то сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії», — сказав Зеленський і додав, що країна-агресор принесла і Україні, і Європі такі проблеми, які ніхто не міг навіть уявити ще кілька місяців тому.

Серед наслідків російської окупації він зокрема назвав практично повну відсутність лікування для хворих на рак, ускладнений або повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет, неможливість проведення хірургічних операці.

Володимир Зеленський також розповів про ситуацію у Маріуполі, де продовжуються рятувальні операції за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Комітету Червоного Хреста.

«Вже понад 150 людей з „Азовсталі“ та понад 300 людей з самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли по гуманітарних коридорах, отримують всю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, грошову допомогу, зв'язок із рідними, з близькими, з сім'ями», — сказав він і додав: «Російські обстріли та штурм „Азовсталі“ не припиняються. Але ще треба вивезти цивільних жінок, дітей. Багато дітей, які там лишилися. Просто уявіть це пекло! А там діти! Понад два місяці постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поряд…»

Зеленський також заявив, що Україна чекає на дієвий режим «тиші» і робить все, щоб знайти рішення для порятунку українських військових, які утримують позиції в Маріуполі, незважаючи на переважаючі сили противника і безліч поранених бійців.

Він також розповів про своє звернення до учасників донорської конференції високого рівня у Варшаві, назвавши її елементом захисту України та усієї Європи.

«Не лише на полі бою вирішується зараз доля нашої держави та майбутнє континенту. Але й на економічному полі, на полі готовності світових лідерів об'єднатися, щоб відновити Україну після цієї війни і дати стабільність та безпеку центру та сходу Європи», — зазначив він і додав, що на конференції зібрали 6,5 млрд доларів — частину коштів для відновлення нормальне життя на всій території, куди росія принесла війну.

Він також розповів про запуск United24 — глобальної ініціативи, яка об'єднує людей з усього світу навколо бажання допомогти Україні: «Запрошую вас приєднатися до цієї ініціативи! Початкова складова — це однойменна платформа для збору коштів для підтримки нашої боротьби. United24. Її головна мета — збільшити обсяг пожертв для України. Буквально кілька кліків — і кожна людина може долучитися до того напрямку, яке вважає найкориснішим саме зараз і для себе».

Раніше Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і запросив в Україну його та уряд ФРН.

Фото Офісу президента

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