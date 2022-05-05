Ворог не зміг захопити Попасну та Рубіжне, — Генштаб ЗСУ

Протягом сімдесят першої доби героїчного протистояння російському воєнному вторгненню українські захисники зламали плани ворога оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу ЗСУ.

А на Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнання позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Тим часом на тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів по відношенню до місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас, окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.

Також на тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств, причому звинувачуючи Уряд України в умисному створенні гуманітарної катастрофи на підконтрольній окупантам території. Тож загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням розкрадених (!) продуктових наборів та медикаментів місцевим мешканцям.

Відзначимо, що плани ворога зі створення фейкової «ХНР» на Херсонщині вже провалилися.

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