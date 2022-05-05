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Додому повернулися 324 українці: Україна та рф провели дев'ятий обмін полоненими

17:43 5 травня 2022
Додому повернулися 324 українці: Україна та рф провели дев&#39;ятий обмін полоненими

З початку нападу росії на Україну країни провели 9 обмінів полоненими, завдяки яким вдалося звільнити 324 особи.

Про це повідомляє СБУ.

«З початку повномасштабного вторгнення Росії за допомогою СБУ проведено 9 обмінів та повернено в Україну 324 наших полонених» , — йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що обміни готували у рамках взаємодії та системної роботи Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених під патронатом президента Володимира Зеленського.

Також СБУ звернулася з громадянами з проханням за наявності інформації про незаконне позбавлення громадян України або їх потрапляння в полон, звертатися на гарячу лінію:

+38 067 650 83 32
+38 098 087 36 01
електронна скринька: [email protected]

Нагадаємо, попередній обмін полоненими пройшов 30 квітня, коли українській стороні вдалося звільнити 14 осіб — 7 військовослужбовців та 7 цивільних.

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