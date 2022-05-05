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Україна

ЗСУ перейшли у контрнаступ: Залужний назвав напрямки

15:34 5 травня 2022
Залужний

Президент вважає перемогою витіснення рашистів на їхні позиції до 24 лютого, про що Зеленський сказав ввечері 4 травня. Наступного дня Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на Харьківському та Ізюмському напрямках. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав
на своїй сторінці у фейсбуці, де поінформував про телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Головнокомандувач нагадав, що постійно підтримує звʼязок із американським колегою, і розповів йому про оперативну обстановку. «Зокрема, — написав Залужний, — про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках. Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет».

За словами Залужного, головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні. Так, протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 з Каспійського моря. Станом на північ минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території. «Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним», — наголосив Главнокомандувач.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ 5 травня, війська путіна продовжують атакувати ЗСУ у Луганській та Донецькій областях.

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