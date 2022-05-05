На території Запорізької області рашисти продовжують атакувати українські війська з метою взяти сили ЗСУ в оточення Донецького напрямку.

Про це повідомили у Силах оборони Запорізького краю.

«Окупанти намагаються наростити темпи активних дій у східній частині області, щоб оточити сили ЗС України на Донецькому напрямку», — йдеться у повідомленні.

Також ворог вів штурмові дії у напрямку міста Оріхів та прилеглих населених пунктів, успіху не мав.

«Основні зусилля зосереджуються на напрямках Гуляйполя, Орєхова, Великої Новосілки», — додають військові.

Сьогодні росія в Запорізькому напрямку проводить перегрупування і посилення своїх військ, нарощує систему логістичного забезпечення.

Минулої доби було знищено:

особового складу — 29 осіб, 39 поранено, 1 взято в полон;

бойових броньованих машин -11 од., захоплено 2 од. БМП;

152 мм гаубиць Д-20−1 од.;

автомобільної техніки — 12 од.

Загальні ж втрати ворогом особового складу в Україні наближаються до 25 тисяч нелюдів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що на даному етапі перед ЗСУ стоїть головне завдання — відтіснити ворога до кордонів, які були хоча б станом на 24 лютого. А вже потім росія має бути максимально відкинута від усієї нашої території.

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