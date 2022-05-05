Зробили «щеплення від Z-хвороби»: ЗСУ показали майстерне знищення техніки ворога (відео)

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на нашій землі завдяки вмілим діям воїнів ЗСУ, які роблять їм щеплення від Z-божевілля.

Про це написав у соціальній мережі радник голови МВС Антон Геращенко.

Він опублікував відео, на якому показано роботу української установки залпового вогню «Ураган».

У ролику видно, як ракети плавно й урочисто покидають ствол, прямуючи убік вбивць путіна.

"Ловіть прильоти, лаптоногі", - підписав відео Антон Геращенко.

Про те, як відбувається "процес імунізації" від рашизму, показав і український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц).

Він розмістив відео того, як артилеристи угруповання військ "Південь" не дозволили ворогові непомітно пересуватися українською територією та завдавати ударів по місцевому населенню. Виявивши рашистів за допомогою безпілотника, наші воїни почали планомірно знищувати смертоносні машини і ті запалали.

Після такого «щеплення» путлеристи, які залишилися в живих, надовго втратять полювання з'являтися в Україні зі зброєю в руках.

Нагадаємо, згідно з новими даними Генштабу, лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу наші воїни відбили 11 атак ворога, знищивши 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки ворога. Також завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктами на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter