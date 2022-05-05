Не маючи відчутних успіхів на фронті, ворог намагається знищити «азовців» та інфраструктуру України, — Генштаб

Метою ворога на сімдесят першу добу вторгнення в Україну як і раніше, є встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, тому війська путіна продовжують блокувати і намагатися знищити наші підрозділи в районі «Азовсталі», де за підтримки авіації поновлено наступ задля захоплення території заводу. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Активний воронь ворожа артилерія здійснює також на Слобожанському напрямку, де ворог продовжує обстріли міста Харкова та Ізюма, а також намагається здійснювати розвідку позицій підрозділів Сил оборони.

На противагу за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено дев’ять повітряних цілей: чотири БпЛА (два з них — зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) і три крилаті ракети противника. Також уражено два літака.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога. Також завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей.

«Не маючи успіхів на фронті, ворог завдає ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі нашої країни», — констатують у Генштабі.

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