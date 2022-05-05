«Відправити і дотиснути війська росії»: Зеленський назвав «завдання номер один», що стоїть перед українцями

Президент Володимир Зеленський вважає, що перемогою для всіх українців нині є витіснення військ росії на їх позиції до 24 лютого, а надалі — відновлення територіальної цілісності нашої держави у міжнародно-визнаних кордонах.

Про це він заявив під час участі у сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

«Наше завдання номер один — це відправити і дотиснути війська росії на ті території, де вони були до 24 лютого. Я розумію, що неможливо все відразу. Спочатку потрібно зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім уже діятиме дипломатія» , — заявив глава Української держави.

Другим етапом, за його словами, є зробити зусилля для того, щоб росія максимально відійшла від нашої території, а третім — максимально відновити територіальну цілісність нашої країни.

Президент наголосив, що головною запорукою перемоги є впевненість в українських людях та Збройних Силах України.

«І ми не відступаємо. Тобто, на сьогоднішній день це вже новий етап. Десь на якихось територіях ми стоїмо, заблоковані російськими військовими та технікою. Там ми чекаємо на відповідну техніку, щоб вона з'явилася з нашого боку, і ми могли б чинити тиск і просуватися вперед. А на деяких територіях ми просуваємося вперед» , — розповів він.

Володимир Зеленський вважає, що режим припинення вогню може бути встановлений лише коли відбудеться його зустріч з російським президентом володимиром путіним.

«Якщо ми матимемо зустріч із президентом путіним, тоді на цей час буде режим припинення вогню. Бо інакше не буде зустрічі. І тоді, можливо, ми з ним домовимось особисто. Він особисто повинен брати на себе зобов'язання щодо припинення вогню. І бажано публічні», — наголосив він.

При цьому Президент України зазначив, що режим припинення вогню не означає, що російські війська можуть залишитися там, де вони перебувають, і буде певний заморожений конфлікт.

«Ми не підемо на заморожений конфлікт, — наголосив Володимир Зеленський. — Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасовому окупованому півострові Крим буде складно і все ж таки, я вважаю, що ми зможемо потім, показавши свою міцність, а ми її демонструємо, потім перейти на дипломатичний шлях, бо будь-яка війна закінчується дипломатією», — наголосив президент.

Нагадаємо, напередодні Зеленський назвав «майже перемогою» України успішну операцію з вивезення до Запоріжжя 156 співгромадян, які сховалися та виявилися заблокованими в підземних спорудах МК «Азовсталь» у Маріуполі.

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