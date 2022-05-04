Після захоплення більшої частини території Херсонської області агресор через два місяці оприлюднив прізвища своїх посіпак. Для багатьох місцевих несподіванкою стала поява в списку окупаційної «адміністрації» фейкового «градоначальника» Олександра Кобеця. Він колись служив у КДБ, а потім в СБУ, останнім часом мешкав в Києві.

Щодо фейкового голови міської адміністрації Володимира Сальдо, то він дуже відома особа в Херсоні, адже з 2002-го по 2012 рік тричі поспіль обирався міським головою.

«Час перебування Сальдо на посаді мера Херсона запам’ятався колосальними корупційними схемами. Коли бюджетні підряди отримували лише „свої“ фірми, які щедро ділилися „відкатами“ з мером та його наближеними. Коли міські дороги ремонтувалися так, що навесні асфальт з них сходив разом зі снігом, але наступний ремонт виконували ті самі підприємства, — йдеться у дослідженні експертів Асоціації реінтеграції Криму. - Десятирічне правління Сальдо в Херсоні стало часом тотального казнокрадства і корупції, що обплутала всі сфери життя міста, часом грандіозних скандалів».

Відомо також, що Сальдо не приховував симпатій до росії та співпраці з росіянами. Він відправляв від Херсона представницькі делегації в Крим на фестиваль «Велике російське слово», який організовував керований одіозним Костянтином Затуліним «Інститут країн СНД». Сам охоче відвідував це збіговисько шалених рускомирців. У 2012 році Сальдо став нардепом від Партії регіонів, двічі намагався повернутися в крісло мера міста — у 2015-му та 2020 роках. Але у 2015 році відмовився від участі у другому турі виборів нібито на користь ще одного одіозного херсонського персонажа — Владислава Мангера, якого звинувачують у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк. Умови ймовірної угоди не розголошувалися, і у 2020 році Сальдо програв у другому турі виборів нинішньому херсонському міському голові Ігореві Колихаєву.

Експерти асоціації нагадують, що у Сальдо в активі, окрім багаторічного корупційно-злодійського стажу, — ще й не один десяток років роботи на російських замовників в ролі «агента впливу». Але як би там не було, а люди з таким послужним списком, як у Сальдо, неминуче опиняються у ситуації, коли подітися вже нема куди.

Ексклюзивний матеріал «У нас було тихе здавання Херсона», — мешканка міста розповіла про опір земляків окупантам" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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