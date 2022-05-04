За час окупації росіянами Київської області окупанти вбили 1202 цивільних, ще 300 людей вважаються зниклими безвісти. Журналіст і правозахисник Костянтин Гудаускас, який до вторгнення росіян жив у Бучі, а після захоплення населених пунктів возив гуманітарну допомогу та вивозив людей з Ворзеля, розповів інтернет-виданню «Гордон», що багато разів бачив, як військові росії розстрілювали мирних жителів.

«15 березня я побачив, як убили вченого. Була друга половина дня. Навпроти його будинку росіяни зробили штаб. Прямо на бойовій машині десанту (БМД) в'їхали у двір, зламали ворота. Він вибіг надвір і кричав: „Хлопці, що ж ви робите?“ Той, хто сидів на БМД, вистрілив у нього з пістолета. З табельної зброї, не з автомата. Вистрілив в абсолютно беззбройну людину» , — розповів він і додав, що тіло вбитого довго лежало на вулиці.

Коли місцевий священик забрав його та поховав, у загиблого було об'їдене собаками обличчя .

За словами волонтера, він неодноразово ставав свідком того, як окупанти вбивали людей, що йшли вулицею: «Я не знаю, чи була це розвага. Спочатку городяни намагалися ходити вулицями, обвішувалися білими ганчірками, — так у єврейських гетто вішали зірки. А потім перестали виходити з дворів, бо вбивали всіх. Біля блокпостів було особливо багато тіл. Вони розстрілювали всіх, хто намагався піти з Ворзеля».

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Ілюстративне фото зі сторінки поліції Київської області у соцмережах

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