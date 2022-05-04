«Війна наразі інша, ніж була у перші дні»: заступниця міністра оборони розповіла, як змінилася тактика росіян

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка раніше попереджала журналістів та блогерів про те, що не варто писати про операції ЗСУ до того, як буде оприлюднено офіційну інформацію, розповіла, що військові армії країни-агресора змінили тактику ведення бойових дій.

В інтерв'ю «НВ» вона зазначила, що на початку широкомасштабного вторгнення росія, яка планувала швидко захопити Київ, для наступу на столицю кинула елітні підрозділи, але їх знищили ЗСУ.

«Тоді у них були заздалегідь розроблені певний план і стратегія. Зараз вони діють за ситуацією, вивчають і аналізують нашу тактику, шукають слабкі місця. У цій війні росіяни мали і поки що мають перевагу за кількістю особового складу та озброєння, але ми спочатку переважали у стратегіях, рівні підготовки військових та інтелектуальному підході», — зазначила заступниця міністра.

За словами Ганни Маляр, не варто недооцінювати ворога — він сильний. Сьогодні вс рф змінили тактику і почали підлаштовуватися під дії українських військових, діючи подібним чином. Заступниця міністра, яка нещодавно повернулася зі сходу, стверджує, що росіяни почали діяти обережніше, вони планують певні кроки, а не просто намагаються «брати кількістю». «Війна зараз дещо інша, ніж була у перші дні. Зараз вона перейшла у формат такого обміну ходами», — додала вона.

За масштабом, з яким росія заходила в Україну, вона робить висновок, що країна-агресор «готувалася і зупинятися не збирається»: «Це зрозуміло й за переговорним процесом, і після того, як вони обстрілюють мирні українські міста без жодної військової доцільності. Це означає, що вони готові воювати довго і не відступатимуть від своїх завдань, і швидких перемог не буде. Так, зараз нам постачають гарне озброєння наші західні партнери, але й цей процес має свою інерцію, все не відбувається раптово».

Ганна Маляр зазначила, що росіяни планували провести парад 9 травня у Києві та додала: «Ми зруйнували ці плани і, гадаю, на 9 травня розчаруємо російську армію за певними напрямками ще більше».

Раніше заступниця міністра оборони, коментуючи ракетні удари по території України, говорила, що агресор таким чином намагається чинити психологічний тиск на мирне населення — для росії важлива наша капітуляція.

Фото Ганни Маляр із соцмереж

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