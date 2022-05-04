Розвідка заспокоїла: Придністров'ю воювати з Україною нема чим

росіяни намагаються створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу з території невизнаного Придністров'я, штучно нагнітають ситуацію у «ПМР», де останнім часом почастішали вибухи.

«росіяни нагнітають ситуацію у Придністров'ї, щоб використати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпилення сил української армії під час складної оборонної кампанії із захисту українського Донбасу та півдня країни. За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та мотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у Ковбасній», — стверджують у ГУР Міноборони України.

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При цьому більше половини боєприпасів вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню. Лише 7−8 тисяч тонн може бути використано. Близько двох третин всієї бойової техніки у «ПМР» повністю або частково не боєздатні. Також на цій території немає потужностей для її ремонту та відновлення.

«Потенційно, Придністров'я може бути використане як плацдарм для налагодження ліній постачання та забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з росією через територію південних областей України» , — додали у розвідці.

Нагадаємо, що раніше видання The Times, посилаючись на джерела, стверджувало, що кремль вже ухвалив рішення атакувати Молдову і що у разі успіху росіяни зможуть напасти Україну із заходу.

Фото з Вікіпедії

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