Режим олександра лукашенка, який заявляв про якусь білоруську «власну спецоперацію» в Україні, може бути зметений українцями після перемоги у війні з росією, заявив російський юрист Марк Фейгін в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон» .

За його словами, Захід, якщо Україні вдасться вистояти з «мінімальними хоча б втратами», передасть нашій країні «великі повноваження» щодо «колишнього СРСР»: «Вона впливатиме і на Молдову, як там, що буде у військовому плані, у плані захисту суверенітету, на Білорусь, і не виключено, що на Грузію також».

Марк Фейгін вважає, що Україна стане лідером простору, який «зможе відшаруватися від Москви».

«Сама Україна буде одним із вирішальних голосів, який режим встановиться у Білорусі. Це ж елементарно. Україна після перемоги в такій війні легко змете режим лукашенка на раз, якщо Москва буде не у змозі його захистити», — додав він.

Нагадаємо, що лукашенко дозволив російським військовим завдавати ударів по Україні зі своєї території. путін хотів, щоб військові РБ приєдналися до широкомасштабної агресії. А у самій Білорусі люди, опозиційні лукашенківському режиму, розпочали «рейкову війну», щоб завадити росіянам постачати своїх військових, які вторглися з території РБ в Україну.

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Фото із сайту президента РБ

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