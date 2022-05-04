Що робити, якщо під час війни втрачено диплом про вищу освіту

Втрачені документи — досить поширена проблема, з якою стикаються люди, які постраждали від військової агресії росії.

Експерти юридичного порадника для ВПО, відповідаючи на запитання мешканця Маріуполя, який втратив при виїзді з міста диплом про вищу освіту, розповіли, як вчинити у такому випадку.

«Якщо ви втратили документ про вищу освіту (диплом) та/або додаток до нього, для його оновлення потрібно подати письмову заяву до вищого навчального закладу, який видавав цей документ. У разі якщо такий виш був реорганізований, заява подається його правонаступника», — йдеться у повідомленні.

Разом із заявою навчальний заклад може запитати:

згоду на обробку персональних даних;

копію паспорта громадянина України;

копію закордонного паспорта (за наявності) — для транслітерації прізвища та імені у дипломі англійською мовою;

копію ідентифікаційного коду;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності).

Якщо точно не відомо, чи здійснює освітню діяльність вищий навчальний заклад, то розпочати оновлення диплома слід зі звернення до Міністерства освіти і науки України:

До письмової заяви слід додати копію/фотокопію втраченого диплома та додатки до нього (за наявності). Міносвіти у такому разі має визначити виш, який займатиметься відновленням втраченого диплома.

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«Інформація в дублікаті відтворюватиметься на основі даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Формується вона з 2000 року. Якщо диплом було видано раніше, або інформації про нього немає в реєстрі, ВНЗ може використовувати для підтвердження копії документа, а також архівну довідку про навчання та виписку з журналу видачі документів про вищу освіту або акт знищення первинного документа про вищу освіту», — йдеться у повідомленні.

Якщо інформації про факт видачі диплома немає в реєстрі, а архіви недоступні, то в такому разі потрібно звернутися до суду та встановити юридичний факт здобуття відповідного ступеня або рівня вищої освіти. На підставі копії рішення суду визначений МОН навчальний заклад має видати дублікат документа про вищу освіту.

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Фото Pixabay

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