Голова внутрішньополітичного блоку путінської адміністрації Сергій Кирієнко, який став «куратором Донбасу» замість Дмитра Козака, приїхав до Маріуполя, де рашисти готують «парад» до 9 травня.

«У зруйнований Маріуполь прибув перший заступник голови адміністрації президента росії, відповідальний за питання внутрішньої політики рф, Сергій Кирієнко. Відомо, що нещодавно саме він став новим кремлівським куратором питань з ОРДЛО. Основне завдання путінського чиновника — підготовка „урочистих заходів“ 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення свята в окупованому Донецьку, у тому числі й імітації військового параду. Наразі в ОРДЛО не проводяться підготовчі роботи з цих питань» , — повідомляють у ГУР Міноборони України.

За даними української розвідки, саме Маріуполь хочуть зробити центром «урочистостей». Так, на центральних вулицях розбирають завали, вивозять тіла загиблих жителів міста.

Пропагандити планують демонструвати «радість» маріупольців від зустрічі з окупантами. Зокрема, місто відвідував ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін та кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

Ексклюзивний матеріал «Щоб діти не бачили цього жаху, накрила їх ковдрами»: розповідь жінки, яка втекала з двома синами з Маріуполя, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ГУР МО України в соцмережах

506

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter