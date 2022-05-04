Про новий фронт у Молдові та чому рф не оголосить повну мобілізацію — розповів військовий експерт Олег Жданов

Днями джерела серед військових повідомили про бажання росії відкрити другий фронт проти України з Молдови. Зазначається, що є «низка індикаторів», які вказують на напад на колишню радянську республіку, найближчим часом. Таким чином, успішне захоплення призведе до того, що російські війська рушать до Одеси й це додасть роботи нашим захисникам. Про ймовірність відкриття другого фронту в Молдові «ФАКТИ» поговорили з відомим військовим експертом, полковником запасу, колишнім співробітником Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олегом Ждановим. Також під час розмови з'ясували, наскільки вірогідна повна мобілізація в росії та як кремль готується до «улюбленого» свята — 9 травня.

«Думаю, шанси мінімальні, що другий фронт в Молдові буде відкрито»

— За даними деяких джерел, рішення про відкриття другого фронту проти України в Молдові вже ухвалене кремлем. Мовляв, військо цієї країни нараховує лише понад 3 тисячі, відповідно, для росіян анексувати цю країну буде не складно. На ваше переконання, наскільки ймовірний такий сценарій розвитку подій?

— Думаю, шанси мінімальні, що другий фронт в Молдові буде відкрито. Постає питання: чим відкривати другий фронт? Якщо наявними в Молдові силами та засобами, то з військової точки зору — це самогубство. Таке протистояння триватиме декілька годин. Якщо росія хоче посилити це угруповання, треба якось перекидати туди війська. Тобто проводити певну операцію. Але ж потрапити на цю територію можна лише через Україну або Румунію, яка є членом НАТО. Припускаю, румуни не будуть у захваті, у випадку, коли росія захоче пройти їхньою територією. Власне, й москва не наважиться на це.

Пробиватись з боєм через Україну — не бачу сил і засобів у російських військах, щоб це робити. Я вже не кажу про інший спосіб. Те, що вони говорять, залишається на рівні розмов, а не дій з боку рф.

— Водночас, останнім часом багато хто з експертів каже про можливу загальну мобілізацію в росії. Ми знаємо, що українці активно перетворюють на «груз 200» загарбницьких вояків, тому з того боку є нестача кадрів.

— Загальної мобілізації в росії не буде! Ніколи!

— Але ж чому? Там більшість населення підтримує дії своєї влади.

— По-перше, це спричинить соціальний вибух. По-друге, навіщо їм загальна мобілізація. Ну, що вони робитимуть з такою кількістю людей? Росіяни можуть оголосити часткову мобілізацію в прикордонних областях з Україною. До цього в рф поступово підводять події, підіймаючи рівень терористичної загрози у цих регіонах. До слова, сьогодні їхні пабліки вже пишуть, що можуть найближчим часом оголосити «червоний» рівень терористичної загрози. Наступний крок — введення воєнного стану, а це дає можливість оголосити загальну мобілізацію в прикордонних областях.

Повірте, навіть якщо таку мобілізацію й оголосять, про це не розповідатимуть з усіх гучномовців рф. Це буде зроблено лише регіональними засобами масової інформації.

— Невже бояться реакції власного народу на таке рішення?

— Так! Вони бояться, що може луснути міф про непереможну та легендарну російську армію. От цього вони дуже сильно бояться. Тому діятимуть так, щоб суспільство не встало та не спитало: а де ж наша непереможна армія?

«Той мобілізаційний ресурс, який ще не чіпали, — не найліпший»

— Навіть при проведенні мобілізації у прикордонних областях, до війська наберуть людей, яких важко назвати професійними військовими.

— Дійсно, вони сьогодні проводять мобзаходи без оголошення. Намагаються провести частково приховану мобілізацію: викликають повістками й обдзвонюють тих, хто має бойовий досвід. Саме цінне та боєздатне військо воює. Тобто «вершки» з мобресурсу вже зібрано. Той мобресурс, який ще не чіпали, — не найліпший. Йдеться просто про військовозобов'язаних людей віком від 18 до 60. Їх призиватимуть. Якість таких військових, без проведення зборів, дуже низька, боєздатність теж дуже низька.

— Але ж солдатами мають керувати досвідчені генерали, полковники. Наскільки ми знаємо, українські військові активно зменшують їх чисельність. Днями «накрили» командний пункт росіян поблизу Ізюма. Чи вистачає в армії рф професійних керманичів?

— Дійсно, керівного складу катастрофічно не вистачатиме. Вони призначитимуть на офіцерські посади людей із запасу, тих самих мобілізованих. Тобто призначатимуть офіцерів запасу. Це дуже сильно впливатиме на якість. На жаль, тоді ми зіткнемся з додатковими вогневими завданнями щодо ураження і знищення цих сил противника.

— Грубо кажучи, вони закидатимуть Україну трупами російських солдат?

— Такий розвиток подій цілком ймовірний.

— Ситуацію на фронті така мобілізація загалом не змінить?

— Звісно. Просто додасть клопоту в плані вогневого ураження.

— Цим горе-воякам потрібно видавати зброю, з якою теж не все так райдужно в рф: нової залишилось мало, а те, що розконсервовується, часто розграбоване і небоєздатне.

— До речі, в цьому питанні вони опускаються нижче за нас. Ми починали війну фактично з озброєнням радянських часів: модернізація була мінімальна. Тому в Україні якість озброєння на початку війни була набагато гіршою, ніж у росії. Сьогодні вони опускаються нижче за нас на момент початку війни, а ми підіймаємось за рахунок сучаснішого озброєння. Так, воно не нове, але сучасне. Тобто технологічніше та ефективніше в бойовому застосуванні. Головне — на порядок вище за те, яке має рф.

Кажучи простою мовою, завдяки цій зброї нам вдасться зберегти далеко не одне життя наших хлопців, бо за рахунок вогневих можливостей такого озброєння ми нестимемо менші втрати.

— Насамкінець про любов путіна до красивих дат: наближається 9 травня, до якого раніше вони багато чого планували, проте наші військові добряче зіпсували ці схеми. За вашою інформацією, якої шкоди вони можуть завдати нам до цієї дати?

— Такої сильної шкоди вони вже не можуть заподіяти. Всю шкоду, яку вони хотіли нам заподіяти, ми знешкодили днями, коли рознесли командний пункт, де все це намагались планувати. І де постраждало «високе» військове керівництво росії.

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