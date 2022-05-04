Автомобілі з України перестали впускати до Польщі: що відбувається

У Польщі, де продовжують приймати українських біженців, відновили норму про заборону пропуску через кордон автомобілів із тонованим склом (ступінь тонування — від 10%). Про це пише УНН із посиланням на українців, які намагаються виїхати до сусідньої країни.

При цьому, за їхніми словами, попередження про зміну правил не було.

«Ніхто не попередив, що правила стали жорсткішими. І виходить, що ти проходиш український кордон, потім під'їжджаєш до польського — тобі повідомлять, що не пропустять через тонування, і доводиться повертатися назад в Україну. Знімати тонування і проходити всі митниці наново», — розповіла одна з громадянок України, чиє авто не пропустили у зв'язку з посиленням правил пропуску.

У свою чергу представники Польщі зазначають, що причиною непропуску авто є тонування лобового скла та передніх пасажирських, і такі правила вже діяли на польському кордоні до 24 лютого. У зв'язку з цим вони радять усім, хто планує в'їзд на територію країн ЄС, детально вивчити правила перетину кордону, що діяли на початок активної фази вторгнення Росії.

Нагадаємо, з 28 лютого у Польщі знову почали вимагати від мандрівників пред'явлення міжнародного полісу страхування «Зелена карта». Причому ця практика, ймовірно, поширюється і на в'їзд до інших країн Євросоюзу.

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