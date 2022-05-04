У Генштабі ЗСУ, де напередодні повідомили про успішний удар по позиціях противника на острові Зміїний, розповіли про ситуацію на фронті, а також у прилеглих до кордонів України регіонах.

«Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю територій Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях» , — йдеться у повідомленні.



Хоч на Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання і не виявлено, але у рамках посилення охорони ділянки російсько-українського кордону, в районах автомобільних пунктів пропуску «Нові Юрковичі», «Погар» та «Ломаківка» Брянської області розгорнуто підрозділи вс рф зі складу Центрального військового округу.

Противник, який продовжує обстріл Харківщини, намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, але успіху не мав. На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямі населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають. А на Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

«У Горлівку до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області» , — зазначили в Генштабі і додали, що за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил і Сухопутних військ уражено сім БПЛА та ракет супротивника. А у Донецькій та Луганській областях за минулу добу було відбито дванадцять атак ворога: знищено шість танків, п'ять артилерійських систем (три з них — реактивні системи залпового вогню), п'ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев'ять одиниць автомобільної техніки супротивника.

Раніше на Луганщині українські військові розгромили російських найманців зі штурмового загону «Барс-7», а на Донеччині було знищено групу спеціального призначення гу гш вс окупантів із Сибіру.

Фото Генштабу ЗСУ

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