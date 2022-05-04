«З „Азовсталі“ до Запоріжжя вдалося вивезти 156 людей. Це ще не перемога, але вже результат», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні витупив у Верховній Раді, у черговому зврненні розповів про евакуацію з Маріуполя — з «Азовсталі» до Запоряжжя вдалося вивезти 156 українців — жінок та дітей.

«Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з „Азовсталі“ в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Жінки і діти. Вони були понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть! Наприклад, дитині — шість місяців, два з яких — під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди у повній безпеці. Вони отримають допомогу», — сказав Зеленський та додав, що робитимется все, щоб «дістати з Маріуполя й „Азовсталі“ всіх наших людей»: і цивільних, і військових.

За його словами, російські війська не дотримуються домовленостей: продовжують масовані удари по «Азовсталі» та намагаються штурмувати комплекс. «Але мені багато разів говорили, що не вдасться врятувати жодної людини. Що це неможливо. А сьогодні 156 людей — у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс урятувати й інших наших людей», — додав президент.

Також Володимир Зеленський говорив й про масові ракетні удари, які росіяни завдали напередодні: «Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська області, Одеса, Харківщина — такий масштаб обстрілів однозначно свідчить не про те, що у росії є якась особлива військова мета. Завдати удару по Закарпаттю? Що конкретно це може дати росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля. Бо Україна їм не до снаги».

Говорячи про своє перше за час широкомасштабного вторгнення росії звернення до Верховної Ради України, Зеленський відзначив, що у ньому він підкреслив головне для всієї України — українці мають зберігати максимальну єдність, бо від неї залежать не тільки політичні успіхи, а й оборона держави.

«Немає часу на спам, на сварки та на піар. Вас і так усі знають. Сьогодні важливим є мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм… Сьогодні у нас з вами одна партія — Україна, одна фракція — Україна, одна монобільшість — Україна. Єдина. Сильна. Незалежна. Все, що їй не допомагає чи шкодить, має залишитися у минулому. Так само, як і надії когось, кого тут немає, десь там пересидіти. Сьогодні відсутність депутата у ВР виправдовує лише 2 речі: його робота за кордоном чи в регіонах заради інтересів нашої держави, чи його смерть — також заради інтересів держави. Інші їй не потрібні. Інші йдуть слідом за російським кораблем», — казав Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні до українських парламентарів звертався й очільник уряду Великобританії Борис Джонсон, який висловив підтримку Україні у війні з росією та розповів про новий пакет допомоги.

Фото Офіса президента

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