ЗСУ завдали на півдні 40 потужних ударів по ворогові, знищивши командний пункт та чотири склади

Збройні сили України (ЗСУ) на півдні завдали понад 40 ракетно-артилерійських ударів по окупантам. Знищено командний пункт, склади, живу силу і техніку противника, який напередодні затіяв ще й внутрішні війни.



Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 40 вогневих завдань», — йдеться у зведенні ОК «Південь».

Зазначається, що вздовж адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей знищено кілька ворожих об'єктів.

Серед них:

пункт управління військами;

3 склади з боєприпасами;

1 склад з паливно-мастильними матеріалами;

кілька місць скупчень живої сили та техніки.

Втрати окупантів у результаті артудару уточнюються.

Важливо, що наших воїнів у боротьбі підтримують усі українці, зокрема й представники шоу-бізнесу.

Так, телеведучий, поет і музикант Коля Серга, який з перших днів російської збройної навали служить у лавах 126-ї окремої бригади сил територіальної оборони, опублікував ролик, у якому читає свій вірш рідною мовою. У ньому він звертається до українців у Херсоні, розповідаючи, що незабаром станеться із «російським брудом».

Нагадаємо, раніше в мережі показали, як майстерно артилеристи десантно-штурмових військ ЗСУ знищили на сході України два танки та одну бойову машину піхоти ворога.

Фото facebook.com/okPivden/

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