«Україна має перемогти»: Борис Джонсон звернувся до Верховної Ради та пообіцяв нашій країні новий пакет допомоги

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який нещодавно побував у Києві, звернувся до Верховної Ради України.

Він став першим світовим лідером, який звернувся до українського парламенту після початку вторгнення росії, повідомив у Telegram нардеп Олексія Гончаренка .

«Це зірковий час година України, епічна глава вашої національної історії, яку пам'ятатимуть і розповідатимуть майбутні покоління» , — заявив британський прем'єр.

У своєму виступі Джонсон зазначив, що військові експерти, які раніше прогнозували, що Україна зазнає поразки, прорахувалися. Вторгнення в Україну, заявив британський прем'єр, — найгірша помилка Путіна. Сотні одиниць знищеної техніки та тисячі ліквідованих окупантів це доводять.

«Українці господарі своєї долі і ніхто не має права диктувати вам свої умови» , — сказав Джонсон і додав, що війна не викликає сумнівів у тому, хто має рацію. Адже українці виборюють своє право на самовизначення.

«Ця війна — це боротьба добра проти зла, тому Україна має перемогти», — наголосив прем'єр-міністр Великобританії.

Британія впевнена у перемозі України та зробить усе, щоб цьому допомогти. Зокрема, Сполучене королівство передасть Україні протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Новий пакет допомоги — 300 млн фунтів.

Після Джонсона вперше з початку повномасштабного російського вторгнення у Раді виступив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що невдовзі після Бориса Джонсона Київ відвідували Державний секретар США Ентоні Блінкен та американський міністр оборони країни Ллойд Остін.

Фото Верховної Ради

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