Експерт Асоціації євроінтеграції Криму професор Борис Бабін висвітлив питання правової оцінки продовження російської агресії в Чорному та Азовському морях. Відповідну публікацію надрукували у спеціальному випуску «Baltic Rim Economies» Пан’європейським інститутом та фінським Університетом Турку. Український експерт наголосив, що за роки окупації Криму флот агресора був насичений новим озброєнням і кораблями, а перед вторгненням на материкову Україну в лютому 2022 року росія зосередила в Чорному морі безпрецедентну групу кораблів — понад 40 одиниць, у тому числі понад 10 десантних кораблів.

«Для держави-агресора важливо взяти під повний контроль все узбережжя Азовського моря. За таких умов держава-агресор у прихованій формі готувалася до нових посягань на територіальну цілісність України, — вважає експерт Борис Бабін. — Щодо Херсонщини, то наразі ці злочинні наміри агресор розглядає як злочинну «альтернативу»: чи то у формах утворення чергової фейкової «народної республіки», чи то у спробі «приєднати» ці території до підконтрольної росії фейкової «Республіки Крим». А росія продовжує зберігати зброю на морських нафтогазових платформах «Чорноморнафтогазу» та водночас російські війська готують їх до знищення в разі зміни стратегічної ситуації.

Також окупанти терміново прораховують матеріально-технічне забезпечення суттєвого збільшення пропускної здатності Керченської протоки для військових потреб, а також працюють над блокуванням усіх підходів до протоки для комерційного судноплавства. Військово-морський флот агресора захопив український острів Зміїний у Чорному морі та забезпечує блокаду українських портів та захоплення окремих торгових суден, які виходили з них, використовуючи якірні та плавучі міни".

Експерт нагадав, що Асоціація реінтеграції Криму також звернулася до Міжнародної морської організації та держав-членів з проханням призупинити членство росії в організації, припинити будь-яку співпрацю між ММО та агресором, у тому числі фінансову. І рекомендувати морським адміністраціям не визнавати документи, видані російськими класифікаційними товариствами. Подібні звернення були адресовані й провідним морським адміністраціям світу.

«Крім того, нинішня російська агресія призвела до краху всієї системи ОБСЄ, сформованої в 1970-х роках, і до руйнування відповідних механізмів безпеки в Європі, зокрема на морі. Зокрема, 7 березня було призупинено дію Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, що мала мандат і офіси в Одесі, Херсоні та Маріуполі. Злочини, вчинені Росією, порушують вимоги міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької та Женевської конвенцій, а також вимоги Конвенції ООН з морського права та міжнародного права про порятунок людського життя на морі та запобігання забрудненню моря. Це викликало реакцію міжнародних структур, зокрема, з урахуванням звернень української влади, правозахисних та експертних структур.

Україна має порушити справу проти росії в Міжнародному трибуналі з морського права щодо захоплених, пошкоджених та знищених торговельних суден під прапором України та інших відповідних держав. Важливе значення має також ініціювання подібних проваджень третіми країнами, під прапором яких судна були пошкоджені, заблоковані чи захоплені.

Українські чиновники, профспілки та експерти мають інформувати Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду про російські військові злочини на морі, вчинені з порушенням вимог Гаазьких та Женевської конвенції. Лобіювання гуманітарних «блакитних» коридорів до портів України під прапорами ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для доставлення гуманітарних вантажів, у тому числі товарів першої необхідності, харчових продуктів та ліків має бути ініційоване цивілізованими націями та міжурядовими установами, морськими профспілками та бізнес-асоціаціями".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія, блокуючи в українських портах суда з продуктами, провокує глобальну продовольчу кризу.

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