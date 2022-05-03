«Чорт у табакерці»: стала відома причина, через яку у танків рф часто зриває вежу при попаданні

Незважаючи на хвалькуваті заяви російських «експертів» про перевагу військової техніки Росії, напад цієї країни на Україну показав абсурдність подібних заяв.

Зокрема, дивувала велика кількість знімків з місць боїв, на яких у російських танків просто зносило вежу.

Секрет цього довідалося американське видання The Washington Post.

За його інформацією, у базовому танку росіян, Т-72, боєприпаси знаходяться в автоматі зарядки карусельного типу прямо під головною вежею та членами екіпажу.

Така проблема у конструкції броньованої машини отримала на сленгу військових назву «чорт у табакерці».

Суть його в тому, що, коли ворожий постріл потрапляє в потрібну ціль, колесо боєприпасів може швидко викликати ланцюгову реакцію, відірвавши вежу від корпусу танків смертельним ударом.

«Під час попадання у відсік, де зберігаються боєприпаси, гинуть усі члени екіпажу. Усі снаряди — їх близько 40 — залежно від того, чи несуть вони повне навантаження чи ні — всі згорять. Всі будуть мертві», — розповів професор Військового коледжу армії США. Роберт Е. Гамільтон.

Різниця в схемах розміщення боєприпасів багато про що говорить

На думку експертів, українці знають про цю вразливість ворожих танків та вміло нею користуються.

Водночас є суттєва різниця між радянськими танками та танками західного виробництва.

«Американські танки довгий час приділяли першорядну увагу виживанню екіпажу, на відміну від російських. Насправді це просто різниця у конструкції відсіку для зберігання боєприпасів та різниця у пріоритетах», — зауважив Гамільтон.

Боєприпаси в більшості західних танків можуть зберігатися під підлогою башти, захищеної важким корпусом, або в задній частині башти. У той же час такий відсік у самій вежі є потенційно вразливим для влучення, вбудовані функції можуть запобігти «обезголовлюванню» танків.

За словами Гамільтона, у конструкції російських танків пріоритет віддають скорострільності, вогневої потужності, малопомітності, швидкості та маневреності, а не живучості людей.

Така техніка, як правило, легша і простіша, має більш тонку і менш досконалу броню, ніж у західного виробника.

Гамільтон додав, що американські військові міркують так: «якщо танк буде знищено, а екіпаж виживе, ви зможете створити новий танк швидше, ніж навчити новий екіпаж».

«Для росії люди — такий самий витратний матеріал, як і машини. росіяни знали про це 31 рік — треба сказати, що вони просто вирішили нічого з цим не робити», — підсумував експерт.

Тому навряд чи варто дивуватися, що з початку війни бійцями ЗСУ знищено вже понад тисячу російських танків.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, раніше українські військові показали відео показової битви рашистського танка та українського БТР, в якому українська бойова машина здобула перемогу — рельєф місцевості (або вміло обране місце для засідки) допомогли українським воїнам швидше зорієнтуватися та першими завдати удару.

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