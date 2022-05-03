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«Погана прикмета»: Віталій Кім потролив рашистів за бажання святкувати «день ганьби» 9 травня

10:18 3 травня 2022
Віталій Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім щиро здивувався намірам путіністів святкувати 9 травня «день ганьби».

Про це він заявив у своєму черговому відеозверненні в Telegram .

Особливо здивувало його те, що в Москві намагаються задіяти літаки, дівчаток у «есесівській» формі тощо. — що схоже на «якийсь сюр».

«Ніхто росіянам не казав, що святкувати перемогу під час війни — це погана прикмета? Не уявляю, що вони там покажуть. Парад військових із холодильниками чи колони викрадених вантажівок із зерном із Херсонської області? Ганебна війна…», — упевнений Віталій Кім.

Тим більше, що в усьому світі бачили, як путінці вбивають мирних громадян і знищують лікарні та пологові будинки — з таким «багажем» «день перемоги» точно перетвориться на «день ганьби», тим більше, що успіхів у військових росії на фронті немає жодних і можна заявляти «НЕ можемо повторити».

Також він розповів про обстановку в області — все відносно спокійно, жертв немає, проблему із компенсаціями для внутрішньо переміщених осіб вирішено.

Нагадаємо, напередодні Кабмін спрямував понад 4 млрд грн для виплати допомоги на проживання вимушеним переселенцям.

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