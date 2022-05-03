«Боги війни» розсердилися: ЗСУ показали знищення техніки ворога на сході та нові кадри серіалу «Чорнобаївка»

Незважаючи на те, що новітні американські гаубиці лише починають надходити до військових частин, українські артилеристи вже зараз завдають потужних ударів по ворогові.

Яскраві приклади цього показали у Генштабі ЗСУ.

«Ворог не сховається від січеславських „богів війни“! Артилеристи десантно-штурмових військ ЗСУ точно і швидко знищили на сході України два танки та одну бойову машину піхоти ворога», — сказано у повідомленні до відео, на якому показано потужні удари української «арти» по рашистах.

Ще на одному ролику показано роботу вже безпілотних літальних апаратів, які завдали влучних ударів по острову «Зміїний».

«Вашій увазі новий серіал від ВМС ЗС України. «Зміїний. Крапка неповернення решиста». Від режисерів культового серіалу «Чорнобаївка», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, напередодні вранці в понеділок, 2 травня, біля цього острова було знищено два катери супротивника та іншу техніку. Удару було завдано з «Байрактара». І тепер острова має всі шанси стати успішним продовженням знаменитої Чорнобаївки.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, зараз ворог змушений перекидати на окуповану своїми військами українську територію військову техніку зі своїх підрозділів у Воронежі.

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